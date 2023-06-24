AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gül, beraberinde AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ile bir kafede düzenlediği toplantıda, AK Parti'nin millete hizmet yolculuğuna Türkiye Yüzyılı'nda da güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Ak Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gül, beraberinde AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ile bir kafede düzenlediği toplantıda, AK Parti'nin millete hizmet yolculuğuna Türkiye Yüzyılı'nda da güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Telefonlarının 7 gün 24 saat açık olduğunu belirten Gül, "Meclis'teki odamızda da kapımız herkese açık. Seçildiğimiz günden bu yana hemşehrilerimiz mutluluğumuza ortak oluyor. Siirt'ten gelip bizzat bizleri ziyaret edip, sevincimize ortak olan ve gelemeyip telefon açan ve Siirt'te ziyaret edip tebrik edenlere tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

En büyük hedeflerinin kente hizmet etmek olduğunu vurgulayan Gül, seçimden önce verdiğim tüm sözlerin arkasında olduğunu ve bunları yerine getireceğini kaydetti.

Olğaç da yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını bildirdi.