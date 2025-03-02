AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

Ak Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Antakya ilçesinde bulunan Hatay İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Yayman'a AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Metin Taşçı, ilçe belediye başkanları ve partililer de eşlik etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZI BİR KEZ DAHA BAŞKAN YAPACAĞIZ"

Bir sonraki seçim için 2027 yılının Kasım ayını işaret eden Yayman, Erdoğan'ı yeniden seçtireceklerini şu sözler ile ifade etti; "Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur ittifakının adayı olarak bir kez daha Başkan yapacağız ve bir kez daha Cumhur ittifakının bayrağını Türkiye'nin semalarında dalgalandıracağız.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman.

"BAŞKA ADAYA GEREK YOKTUR"

Böyle bir Dünya lideri varken, sayın bilge lider Devlet Bahçeli'nin dediği gibi Başka adaya gerek yoktur. Biz dua ediyoruz, çalışıyoruz ve gece gündüz milletimize hizmetinde olarak bir sonraki seçimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yapacağız ve Türkiye'nin sorunlarının hepsini birlikte çözeceğiz inşallah..."