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AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman seçim için ilk kez tarih verdi. Yayman "2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan seçimle Cumhurbaşkanımızı, Cumhur ittifakının adayı olarak bir kez daha başkan yapacağız. Böyle bir dünya lideri varken, sayın bilge lider Devlet Bahçeli'nin dediği gibi 'Başka aday gerek yoktur'" dedi.

Ak Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Antakya ilçesinde bulunan Hatay İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Yayman'a AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Metin Taşçı, ilçe belediye başkanları ve partililer de eşlik etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZI BİR KEZ DAHA BAŞKAN YAPACAĞIZ"

Bir sonraki seçim için 2027 yılının Kasım ayını işaret eden Yayman, Erdoğan'ı yeniden seçtireceklerini şu sözler ile ifade etti; "Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur ittifakının adayı olarak bir kez daha Başkan yapacağız ve bir kez daha Cumhur ittifakının bayrağını Türkiye'nin semalarında dalgalandıracağız.

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman.

"BAŞKA ADAYA GEREK YOKTUR"

Böyle bir Dünya lideri varken, sayın bilge lider Devlet Bahçeli'nin dediği gibi Başka adaya gerek yoktur. Biz dua ediyoruz, çalışıyoruz ve gece gündüz milletimize hizmetinde olarak bir sonraki seçimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yapacağız ve Türkiye'nin sorunlarının hepsini birlikte çözeceğiz inşallah..."

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
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Yorumlar (67)

Haber YorumlarıSevim CELIK :

Allah reisimize uzun ömürler versin az kalanlar da çatlasın

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

oleyyyy 2 sene kaldı sizden kurtulmaya şükürler olsun.

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

2.5 sene işkence çekicez desenize

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Oyum chpye tabiki size oy falan yok ayrıca aday olamıyordu hani bir daha yeter …

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Zamanında yapılsın adayda olmasın yeter be .

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

BURADAN SESLENİYORUM BAŞKA BİR YÖNETİMİN GELMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLEYENLER ARAÇLARINA YAKIT ALMAK İÇİN BİDONLARINI HAZIRLASIN EVLERİNE SU GÖTÜRMEK İÇİN TANKERDEN TAŞIYACAKLARI SU NİDONLARI İÇİN EL ARABALARINI HAZIRLASIN AMA BİZİM ELEKTRİKLİ ARACIMIZ VAR DİYENLER ONU UNUTUN MUM BULABİLİRSENİZ ŞANSLISINIZ

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp ulkeyi cokertmistir dis siyasette bitmistir colani en buyuk muttefiki idi oda akp ye yan cizmis pkk ile ittifak yapmaktadir simdi siz boyle akilda bir lideremi bilge diyorsunuz Turkiyeyi bu akla muhtaç gostermek ulkenin gecmisine gelecegine halkina hakarettir

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

TAYYİP BEY, Hiç bir vasfı olmayan,kemalizm peşinde rezilce yürüyen CHP nin imamoğlununun mansurun peşine düşmüş. ... halkı emeklileri asgarilileri reis artık irgalamıyor, bunca rezillik yeter artık. herkesin sinirleri bozuldu,,,, yalanlar zamlar enflasyon canımıza tak etti... reis kötü muhalefeti kullanarak ülkeyi yaşanmaz hale getirdi

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Yarabbim sen büyüksün .

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

şahsen ben akşama kalacammı gidecemmi onun hesabını yapıyorum ufukta görünen bir zamanın hayalini bile kuramıyorum

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