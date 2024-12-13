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AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi yapıldı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Hepimiz, dava bilinci içinde hareket ediyoruz.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Hepimiz, dava bilinci içinde hareket ediyoruz. Bu davanın neferleriyiz, sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

Ak Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Yavuz, Türkiye'nin dış politikasını ve son dönemde yapılan teknolojik atılımları anlattı.

Türkiye'nin 2002'deki durumuna ve sonrasında yaşananlara değinen Yavuz, "Çok önemli badireler atlattık. Aslında kaosu, krizi körükleyen, 'İstikrarsızlık devam etsin.' diyen kitleler, vesayetçiler, Türkiye'ye ayak bağı olanlar, zincir takanlar, onlar nerede? Artık Türkiye, bağlarından kurtuldu. Zincirleri koparttı ve Allah'ın izniyle bu yolculuk, çok daha fazlasıyla devam edecek." diye konuştu.

Yavuz, o dönem iç savaş nedeniyle Suriye'den kaçanların Türkiye'ye geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Suriyeliler, bombalardan kurtulmak için kapıya dayanıyor. Onları kurtaralım diye kapıyı açıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Siyasi hayatıma mal olsa da değil İstanbul'u, Türkiye'yi kaybetsem de kardeşlerimin aleyhine bir karar almam, onları incitecek bir şey yapmam. Biz ensarız, onlar muhacir.' demişti ama o gün onların neler söylediğini, ne türden manipülasyonlara kalkıştıklarını hepiniz biliyorsunuz. ya bugün ne diyorlar, nasıl davranıyorlar, bugün sevinebiliyorlar mı? Hatta o gün 'Esad'la oturmak lazım.' diyenler, Esad gittikten sonra da hala 'Onunla buluşalım, uzlaşalım.' diyenler, bugün neler söylüyorlar? O kardeşlerimiz bugün sevinç halinde, sen de bu sevincin keyfini çıkar. Milletle, mağdurla sevinemeyen bir muhalefet anlayışı nasıl olacak? Biz, hepimiz dava bilinci içinde hareket ediyoruz. Bu davanın neferleriyiz, sonuna kadar devam edeceğiz."

"Biz, tarihin hep doğru tarafında durduk"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de "Bize insanlık dersi verenlerin, Suriyelilere kucak açtığımızda dikenli telle onları almamak için çeşit çeşit bahaneler kuran Avrupalıların, burada olup onları 'Ölümün kucağına gönderelim.' diyen muhalefetin, aslında nasıl yiğit vatan evlatlarıyla onlara karşı durduğumuzu gösterecek bir kongreyi sizinle beraber idare edeceğiz. Biz, tarihin hep doğru tarafında durduk. Biz, medeniyetimizin bize öğrettiği vicdanımızın tarafında olduk." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ufka yürüdüğünü dile getiren Şen, "Cumhurbaşkanı'mız, ufukların ötesine yürüyor. Dönüp arkasına bakmıyor teşkilatım orada mı diye çünkü orada olduğundan emin. İşte teşkilat olmak bu demek." dedi.

Şen, muhalefetin hiçbir şey yapmadığını söyleyerek, muhalefet belediyelerinin hizmetlerini eleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, dertlerinin insana hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, şehrin gelişmesi, büyümesi için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Hizmet ve projelere değinen Alemdar, yeni yılda şehir merkezinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılacağını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, kongrenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, AK Parti teşkilatlarının çalışmalarını anlattı.

Hizmet adına ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ve aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini vurgulayan Tever, kongrelerin kendilerini tazelemek adına eşsiz dönüm noktaları olduğunu söyledi.

Tever, eski-yeni demeden tüm dava arkadaşlarıyla aynı azim ve kararlılıkla uyum içinde yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kongrede Yunus Tever, partisinin il başkanlığına yeniden seçildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Politika
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