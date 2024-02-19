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AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar polisle tartıştı: Ajan mısın, FETÖ'cü müsün?

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AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Rize mitingi öncesinde alandaki güvenlik bariyeri noktasında polislerle tartıştı. Bariyerlerin olduğu bölümden geçmesine izin vermeyen polis memurlarına tepki gösteren Ayar, "Hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin" diye bağırdı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Rize mitingi öncesinde bariyerlerin olduğu bölümden geçmesine izin vermeyen polisle tartışan AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, "Hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin" tepkisinde bulundu. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

BARİYERLERDEN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Rize mitinginde AK Partili yöneticilerin polisin güvenlik amaçlı oluşturduğu giriş noktalarından değil, bariyerlerin bulunduğu alandan girmesine izin vermeyince Rize İl Başkanı Hikmet Ayar ile polisler arasında tartışma yaşandı. Ayar'la polisler arasındaki tartışma, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BEN BU MİTİNGİN SAHİBİYİM, BENİ GEÇİRECEKSİN"

Yanında bulunan partililerle görevli polis memurlarının yanına giden AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, bariyerlerin bulunduğu alandan yurttaşların içeri alınmasını istedi. Polis, güvenlik gerekçesiyle bu alandan kimsenin alınmadığını ifade etmesi üzerine Hikmet Ayar, polislere "Haddini bileceksin be, aslanlık yapmayın. Arkadaşım ben il başkanıyım. Ben bu mitingin sahibiyim, beni geçireceksin" dedi.

"SİZ AJAN MISINIZ FETÖ MÜSÜNÜZ?"

İl başkanı Ayar'ın ısrarı üzerine polis memurları, "Bunların olmadığı yerden gitmeniz lazım atlamayın zıplamayın diye biz görevliyiz" dedi. Memurun sözlerine karşılık olarak Ayar "Hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin" diyerek olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

AK Parti Rize Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (19)

Harun EROĞLU:

Ne kolay yaa. Efendilerin işine gelmeyen birşey olunca ya Fetöcü oluyor, ya da Ajan. Allah polis arkadaşlara sabır versin.

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Yücel AtaBir:

Niye halk geçemiyorda sen geçeceksin ?

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Ayşegül Öztabak:

okumadın galiba mitingi ben düzenliyorum mitingin sahibiyim diyor sahibi yer yerden geçer. güvenlik zafiyeti yoktur

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tolga cem:

Mitingi de düzenlese, o düzen denilen şeye herkes uymak zorundadır. Miting alanına o girerken yanında birçok kişi dahi girer. Kaldı ki, bu miting bir kamu mitingidir, düğün değil. O miting alanına nerden giriş ve çıkış yapılıyorsa oradan girilir ve çıkılır. Yaptığı hakaretler yenilir yutulur sözler değil, bakalım hakkında kamu görevlisine hakaret davası açılacak mı?

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Mehmet Vatandaş:

Ayşegül Öztabak: sen de okumamışsın " bariyerlerin bulunduğu alandan yurttaşların içeri alınmasını istedi." yazıyor bak:)) kaldı ki ortada bir kural varsa Ahmet Mehmet kurala uyacak ama Şaban uymayabilir öyle mi

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Murat Vatansever:

etiket hazır zaten.

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sade vatandaş:

28 şubatta askerler tam işte böyle oralıkta celalleniyorlardı aradan mevsimler yazlar kışlar baharlar geçti yüzlerimizi bunlara döndük...dönmez olaydık şimdi onların yaptığını bunlar yapıyor olan yine bize oluyor

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Merdan:

Ak Partili olmak ayrıcalıktır. Allah katında bile üstündür.

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Özkan Bulut:

Haaaaa Varol ak partili değilsiniz cenneti unuttun

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Merdan:

AKP'ye oy vermeyenlere hizmette yok, cennette yok.

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