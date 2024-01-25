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AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin coşkuyla karşılandı

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AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin, ilçede coşkuyla karşılandı. Çetin, son 5 yılda yapılan hizmetleri anlattı ve gençlere yönelik çalışmalardan bahsetti.

AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Başkan Ertuğrul Çetin, ilçede coşkuyla karşılandı.

Ankara'da düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Pursaklar Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Çetin'i partililer ve vatandaşlar İlçe Başkanlığı önünde karşıladı.

Çetin, son 5 yılda önemli hizmetlerde bulunduklarını söyledi.

"Pursaklar bizim göz bebeğimiz." ifadesini kullanan Çetin, "Hizmetlerimiz esnasında hep gerçek belediyecilik peşinde koştuk. Bir taraftan şehrin inşasını düşünürken, diğer taraftan da insanlarımız ve gençlerimiz için çalışmalar gerçekleştirdik. Özellikle kültür ve sanatta gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla gençlerimize ve çocuklarımıza ulaşmayı başardık. Ayrıca yapısal eserlerimizi de gerçekleştirdik. 5 yılda 170 tane birbirinden kıymetli esere imza attık." dedi.

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan ve MHP Pursaklar İlçe Başkanı Veysel Yıldırım da topluluğa hitap etti.

Kaynak: AA / Politika

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