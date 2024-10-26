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Ak Parti Posof İlçe Kongresi Yapıldı

Ak Parti Posof İlçe Kongresi Yapıldı
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Posof düğün salonunda yapılan kongrede Akın Akpınar yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Posof için müjdeli haberler verdi.

Ak Parti Posof ilçe kongresi yapıldı.

Posof düğün salonunda yapılan kongrede havanın karlı olmasına rağmen katılımın yoğun olduğu kongrede Akın Akpınar yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Divan Kurulu Başkanlığını yapan il koordinatörü Volkan Mengüç yaptığı konuşmasından sonra AK Parti Posof İlçe başkanı Akın Akpınar konuştu.

Ardahan Milletvekili Kaan Koç konuşmasında Posof için yeni müjdeler verdi. Koç, yıllardır açılması beklenen Posof Ulgar dağı tünelinin en kısa zaman da açılacağını açıkladı.

İl Başkanı Ersin Yılmaz, MKYK Başkanı Fevzi Polat'ın konuşmasının ardından seçime gidildi. Yapılan seçimde ilçe başkanlığına Akın Akpınar yeniden seçildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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