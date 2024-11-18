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AK Parti Pamukkale İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Pamukkale İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen kongrede yeniden seçilen İlçe Başkanı Osman Özpek ve yönetimini tebrik ederek, partinin geleceği için 2028 ve 2029 hedeflerine vurgu yaptı.

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yeniden göreve seçilen AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek ve yönetimini tebrik ederek; "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" dedi.

AK Parti Denizli İl Teşkilatında ilçe kongreleri takviminin Pamukkale ile tamamlandığını belirten AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "8. Olağan Kongre sürecimizde dün Pamukkale ilçemizin kongresini gerçekleştirdik. Böylece 19 ilçe kongremiz tamamlanmış oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İl Koordinatörümüz Aydın Milletvekillimiz Ömer Özmen, milletvekillerimiz Şahin Tin, Nilgün Ök ve MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın katılımıyla Pamukkale ilçemizin kongresini gerçekleştirdik. Kongremizde AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı olarak güven tazeleyen Osman Özpek Başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyoruz. Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti. 2028 ve 2029 hedefleri doğrultusunda durmak yok, yola devam" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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