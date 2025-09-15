Haberler

AK Parti binasındaki eyleme sert müdahale! 3 polis görevinden oldu

Güncelleme:
Adana'da AK Parti İl binası önünde Gazze için oturma eylemi yapan Mavi Marmara gazisi Fevziye Şenoğlu'na müdahale eden üç polis görevden uzaklaştırıldı. Valilik, olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adana'da, AK Parti İl binası önünde Gazze için oturma eylemi yapan Mavi Marmara gazisiFevziye Şenoğlu'na müdahale eden üç polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Fevziye Şenoğlu, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde Gazze'ye destek amacıyla oturma eylemi başlatmıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlanan eylemin ardından görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

POLİSİN TAVRI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Dün X'te yayınlanan görüntülerde Filistin bayrağıyla oturma eylemi yapan Fevziye Şenoğlu'nun tartaklandığı, bir polisin müdahale ettiği Şenoğlu'na "O zaman Gazze'ye gidin" dediği duyulmuştu.

"VALİLİK 3 POLİSİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI"

Tepkilerin ardından Adana Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan AK Parti Adana İl binası önünde oturma eylemi düzenleyen Mavi Marmara gazisi F.Ş. ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu olayla ilgili müfettiş görevlendirilmiş, idari ve adli soruşturma başlatılmış olup üç polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Konu hassasiyeti bakımından Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Abdullah Karlıdağ
