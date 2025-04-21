AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı'ndan Belediyeye Eleştiri

Eskişehir'de, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, Odunpazarı Belediyesini eleştirdi.

Vural, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediyesi yetkililerinin "Halkımız bizden büyük projeler beklemesin." siyaseti yürüttüğünü öne sürdü.

Engin Vural açıklamasında, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki verilen sözler tutulsun. Yenikent, Osmangazi, Orhangazi ve birçok mahalle 10 yıllık yönetimde kapalı pazar yerlerine kavuşsun. Sokaklarına çöp konteyneri bekleyen apartman sakinleri konteynerini daireyi satın aldığı müteahhitten değil oturduğu ilçe belediyesinden beklesin. Belediyeler her mahallede gençlere, kadınlara ve yaşlılara yönelik halk merkezi, sosyal tesis ve yaşam alanları oluştursun. Farklı ilçelere kilit taşı gönderilmeden önce kendi kırsalındaki mahallenin vatandaşına yönelik sokak tamiratları yapılsın."

2019 vizyon vaatleri arasında bulunan yeni belediye hizmet binasını yaparak belediyeyi yeni binaya taşısın. Karapınar'da yıllarca 'Yetki devlette' dediği yere, seçim öncesi 'Karapınar'da dönüşüm başlıyor' diyerek şantiye başlatılan binaların ardı arkası kesilmesin. 100 kreş sayısı tamamlansın. Yıllık 60 bin basın, yayın ve reklam sayısı tahmin edip 250 bin adeti aşkın basın, yayın ve reklam ile yılı tamamlayıp reklam belediyeciliği ile anılan değil hizmetleriyle anılsın."