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AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı

AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
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AK Parti'de yeni MYK üyeleri açıklandı. 12 isim MYK'daki yerini korurken, yeni kurulan başkanlıklarla birlikte 9 yeni isim partinin yönetimine girdi. Daha önce MYK'da yer alan Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hamza Dağ, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Aslan ve Vedat Demiröz ise kendilerine yeni MYK'da yer bulamadı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

A TAKIMI NETLEŞTİ

Buna göre, AK Parti Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi. Hayati Yazıcı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Muhammed Faruk Acar Tanıtım ve Medya Başkanı, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak. Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın oldu. Mali ve İdari İşler Başkanlığına Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanlığına Sevilay Tuncer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına Hüseyin Yayman getirildi. Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan oldu. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı ise Halit Yerebakan olarak belirlendi.

MYK'DA 9 YENİ İSİM YER ALDI

AK Parti MYK'da 9 yeni isim yer aldı. Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanı Tuncer, Genel Sekreter İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Yerebakan ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Yayman MYK'ye girdi.

6 İSİM YENİ MYK'YA GİREMEDİ

Öte yandan; Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Genel Sekreter Fatih Şahin, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Aslan ile Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz yeni MYK'da yer almadı.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim K:

Bu saatten sonra akp seçim kazanamaz istediğini yapsın olmaz

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