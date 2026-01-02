AK Parti Üye Sayısı 11 Milyonu Aştı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, " Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre AK Partimizin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre AK Partimizin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı. Bu güçlü tablo; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz siyaset anlayışına milletimizin duyduğu güvenin açık bir göstergesidir. Ak Parti, bu liderlik etrafında kenetlenmiş, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine inançla yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileyi her geçen gün daha da büyüten tüm teşkilat mensuplarımıza ve AK Parti ailemize katılan her bir yol arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.