AK PARTİ'NİN GÜNDEM VE ÇALIŞMA ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin görüşmelerine başlandı. Yeni Yol, İYİ Parti, CHP, DEM Parti ve Yeni Parti'nin grup önerilerinin ardından AK Parti'nin, TBMM'nin gündem ve çalışma takvimine ilişkin önerisine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda öneri kabul edildi. Buna göre halihazırda görüşülmesi planlanan, 'Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi' yerine enerjiye ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun' ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' öne alınarak görüşülecek. Önergeyle ayrıca çalışma takvimi de belli oldu. 1 Aralık Salı ve 2 Aralık Çarşamba günü yapılacak oturumlarda, 'Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin görüşülmesi planlanıyor.

GENEL KURUL KAPANDI

Ardından teklif üzerine görüşmelere başlandı. Yeni Yol, İYİ Parti, CHP, MHP, DEM Parti ve Yeni Parti grupları teklifin tümü üzerinde konuştu. Meclis Başkanvekili Buldan, birleşimi 26 Kasım Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı