TBMM'de sandalye dağılımı değişti

Bağımsız Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve Bağımsız Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun grup toplantısında Ak Parti'ye katılmasıyla partinin TBMM'deki sandalye sayısı 275'e yükseldi.

TBMM'deki sandalye dağılımı, bazı milletvekillerinin partilerinden istifa etmeleri ve Ak Parti'ye geçmeleri nedeniyle değişti.

Gelecek Partisinden 19 Temmuz'da istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, CHP'den 9 Aralık'ta ayrıldığını açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve 5 Ocak'ta partisinden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, grup toplantısında Ak Parti'ye katıldı.

Böylece Ak Parti'nin TBMM'deki 272 olan sandalye sayısı, 275'e yükseldi.

Çakır'ın CHP'den istifa etmesiyle partinin milletvekili sayısı 138'e, Yeni Yol Partisinden ise Karatutlu'nun istifa etmesiyle partinin milletvekili sayısı 20'ye inmişti.

Öte yandan 3 milletvekilinin Ak Parti'ye geçmesiyle, TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 9'a düştü.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 275

Cumhuriyet Halk Partisi: 138

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 47

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 9

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592