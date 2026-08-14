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AK Parti'nin milletvekili sayısı 280'e yükseldi

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AK Parti, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre Meclis'te 268 milletvekiliyle temsil edilme hakkı kazanırken, farklı partilerden katılımlarla sandalye sayısını 280'e yükseltti.

Ak Parti, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre Meclis'te 268 milletvekiliyle temsil edilme hakkı kazanırken, farklı partilerden katılımlarla sandalye sayısını 280'e yükseltti.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Ak Parti, seçimde, TBMM'de 268 milletvekiliyle temsil hakkı elde etmişti.

Ak Parti'nin sandalye sayısı, son olarak Bağımsız Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin katılmasıyla 280 oldu.

Milletvekillerine rozetlerini, Ak Parti'nin 25. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen 25. Yıl Özel Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Öte yandan söz konusu milletvekillerinin Ak Parti'ye katılmasıyla Bağımsız milletvekili sayısı 10'a geriledi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 280

Yeni Parti: 91

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 46

Cumhuriyet Halk Partisi: 44

İYİ Parti: 27

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 10

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592

Kaynak: AA
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