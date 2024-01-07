AK Parti, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Ak Parti, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Mustafa Savaş olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında İstanbul'un da olduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Haliç Kongre Merkezi'nde 11 büyükşehir ve 15 kentin AK Parti belediye başkan adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tek tek kamuoyuna duyurulurken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş olarak deklare edildi. - AYDIN