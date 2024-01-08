AK Parti'nin aday tanıtımına damga vuran isim! İki kez anons edildi

AK Parti'nin uzun süredir merakla beklenen belediye başkan adaylarının birçoğu dün resmen belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Muğla'da eski CHP'li Aydın Ayaydın, Eskişehir'de ise eski İYİ Partili Nebi Hatipoğlu aday gösterildi. Erdoğan, 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adayını bir bir takdim ederek sahneye çağırdı.

İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda belediye başkan adayları 25 aday illerin alfabetik sıralamasına göre açıklandı. İBB Başkan adayı Murat Kurum ise en son takdim edildi.

İlk açıklanan isim ise Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe oldu. 2014-2019 döneminde Artvin Belediye Başkanı olan Kocatepe'yi Erdoğan, yerel seçimlere yönelik konuşmasının ardından takdim ederek sahneye davet etti. Ancak Mehmet Kocatepe Erdoğan'ın anonsuna rağmen uzun süre sahneye gelmedi. Gözler Kocatepe'yi ararken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocatepe'nin adını bir kez daha ilan etti.

Kocatepe yaklaşık 75 saniye sonra koşar adımlarla sahneye çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. Bu sırada Erdoğan'ın görevlilerle konuştuğu görüldü. Ne var ki dikkat çeken anlar bununla da sınırlı değildi. Erdoğan 26 adayın da elini kaldırdı. Ancak Kocatepe ile Erdoğan'ın eli başlangıçta buluşmadı. Bunun üzerine Erdoğan'ın, Kocatepe'nin elini durduğu yerden tutup kaldırdığı, Kocatepe'ye bir şey söyledikten sonra da Kocatepe'nin elini tam olarak havaya kaldırdığı görüldü. Programda kameralara yansıyan ve izleyicilerin de dikkatinden kaçmayan bu anlar sosyal medyanın da gündemine oturdu.