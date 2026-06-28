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AK Parti'nin 33. İstişare Toplantısı Sapanca'da Başladı

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AK Parti, 'Çeyrek Asırlık Destan' temasıyla Sapanca'da düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında genel oturum gerçekleştirdi. Katılımcılar, talep ve beklentilerini bakanlara iletti; bakanlar da çalışmalarını değerlendirdi.

Ak Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu düzenlendi.

Ak Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, "Çeyrek Asırlık Destan Ak Parti" temasıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki otelde sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan kampta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu yapıldı.

Katılımcılar, oturumda talep, beklenti ve sorunları kabine üyelerine iletti.

Bakanlar da yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptı, katılımcıların yönelttiği soruları yanıtladı ve sahadan gelen geri bildirimleri dinleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
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