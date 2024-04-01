AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu

Türkiye'de milyonlarca seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için dün sandık başına gitti. CHP, 47 yıl sonra aldığı yüzde 37,74 oy oranıyla sandıktan birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise yüzde 35,49 oy oranıyla ilk defa ikinci parti oldu.

AK PARTİ AFYONKARAHİSAR'I DA KAYBETTİ

Türkiye genelinde pek çok ilkin yaşandığı seçimde Afyonkarahisar da dikkat çeken şehirlerden biri oldu. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 43'e yakın oyla belediyeyi aldığı kent, bu seçimde CHP'ye geçerek el değiştirdi.

GERİYE ABARTILI SEÇİM ÇALIŞMASI KALDI

CHP'nin adayı Burcu Köksal'ın yüzde 50'den fazla oy alarak ipi göğüslediği Afyonkarahisar'da AK Parti'nin aday gösterdiği Hüseyin Ceylan Uluçay'ın abartılı seçim çalışması sosyal medyada gündem oldu.

"CEZAYI KESTİ MİLLET"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "İnip halkın arasında gezseydi bu olmazdı", "Cumartesi günü 3 saat trafik bekledik", "Büyük mevkilerin küçük adamları", "Cezayı kesti millet" şeklinde yorumlar yaptı.