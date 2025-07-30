AK Parti NeXT Sosyal hesabı açtı

Ak Parti, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'de resmi parti hesabı açıldığını duyurdu.

Parti tarafından NeXT Sosyal platformunda yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce başlattığı yerli ve milli teknoloji hamlesi, her alanda meyvesini veriyor. Şimdi dijital alanda yeni bir adım atılıyor: Türkiye'nin kendi sosyal medya platformu NeXT Sosyal yükseliyor. AK Parti olarak, milletimizin inşa ettiği her değerin yanındayız. Türkiye'nin dijital vatanı büyürken biz de buradayız."