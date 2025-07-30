AK Parti NeXT Sosyal hesabı açtı

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AK Parti, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'de resmi parti hesabı açıldığını duyurdu.

Ak Parti, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'de resmi parti hesabı açıldığını duyurdu.

Parti tarafından NeXT Sosyal platformunda yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce başlattığı yerli ve milli teknoloji hamlesi, her alanda meyvesini veriyor. Şimdi dijital alanda yeni bir adım atılıyor: Türkiye'nin kendi sosyal medya platformu NeXT Sosyal yükseliyor. AK Parti olarak, milletimizin inşa ettiği her değerin yanındayız. Türkiye'nin dijital vatanı büyürken biz de buradayız."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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