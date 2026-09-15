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AK Parti MYK toplantısı başladı

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.08'de başladı. Toplantıda, Mali ve İdari İşleri Başkanlığı'nın sunumu ile TBMM Parti Grubu çalışmalarının ele alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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