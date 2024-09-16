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AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda hayat pahalılığı konusu gündeme gelecek.

Ak Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. MYK'da vatandaşın yaşadığı sıkıntılar ve acilen çözmesi gereken konular masaya yatırılacak.

PARTİ TEŞKİLATI SIKINTILARI DİNLEDİ

AK Parti, bu ay itibarıyla başlattığı "Türkiye Buluşmaları" programının ilk etabını tamamladı. Program kapsamında tam kadro sahada olan parti yönetimi, Türkiye'nin fotoğrafını çekti. Yediden yetmişe toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelen parti teşkilatı; esnafın, STK'ların, çiftçilerin, işçilerin ve emeklilerin talep, sıkıntı ve izlenimlerini dinledi.

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre; detaylı bir mutfak çalışması yapan parti kurmayları, sahadan gelen ilk raporları, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Rapor sonuçlarına göre atılacak adımların yol haritası belirlenecek. Ekonomideki iyileşme göstergelerini vatandaşa yansıtmak için yapılması gerekenler ele alınacak. Ayrıca, hayat pahalılığı konusu da toplantıda gündeme gelecek.

VATANDAŞ KİMİ 'UMUT' OLARAK GÖRÜYOR?

Yeni anayasa çalışmaları başta olmak üzere yeni yasama döneminde Meclis'te ele alınacak birçok konu da toplantıda görüşülecek. Seçmenin muhalefete bakış açışı, muhalefetin sorunları çözme kabiliyeti ve vatandaşın kimi 'umut' olarak gördüğü konuşulacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Merkez Yürütme Kurulu AK Parti AK Parti Politika Güncel Yaşam

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Yorumlar (26)

sade vatandaş:

sorun, pahalılığın ekonominin mahvolmasının tek nedeni kendileri hiç bir şeyleri lazım değil yapacakları, becerebilecekleri tek şey var oda gitmek

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Sefa Altun:

GÜNAYDIN YENİMİ AKLİNİZA GELDİ....

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taner ipek:

AKP den olup da ülkede enflasyon olduğuna inanıp pahalılığı alışverişlerinde hisseden bir topluluk olduğuna inanmıyorum

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4
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Hasan Kastamonulu:

Allah razı olsun iyi ki toplaniyor yoksa ne olacak bu milletin hali. Toplanmasaydı yandıydık.

57
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can erdemir:

Artık yeni nesil muhafazakar partilere güven duymayacak sorun bu.

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Sonby Erdm:

estağfurullah sorunmu ne sorunu . saray sağolsun

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Casim Aras:

Yediden yetmişemi. Gülmem geldi. Yandaşlarıyla konuşmuştur. Dertli olanın hangisiyle oturup konuşmuşlar acaba. Hahahaaha

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Hasan Turk:

6 ay once degidsim basliyor okumustum. Vatandasin en buyuk sorunu sizsiniz.

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vatandaş:

gençlerin gelecek ümitlerini bitirdiniz. evlenmeyi düşünmeleri imkansız hale geldi

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Aykut Erdurucan:

Valla kimse gelip benim mutfağıma bakmadı. Meclis mutfağını baz aldılarsa vay halimize

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