AK Parti MYK'da listesinde Muğla'dan Gökcan yer aldı

Ak Parti 27. Dönem Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Merkez Karar Yönetim ve Kurulu (MKYK) üyeliğine ikinci defa seçildi.

AK Partinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresinde Muğla'yı temsilen MKYK üyeliğine seçilen Yelda Erol Gökcan, "AK Parti Merkez Karar Yönetim ve Kurulu (MKYK) üyeliğine ikinci defa seçilmenin sevincini yaşıyorum. AK Parti 4. Büyük Olağan Kongrede MKYK üyeliğine layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Siyasi hayatım boyunca Muğla'mızı en iyi şekilde temsil etmenin gurunu yaşadım. 5 yıllık milletvekilliği görevim sonrasında, bugün de AK Parti Merkez Karar Yönetim ve Kurulu (MKYK) üyesi seçilerek Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapacak olmanın sevinç ve gurunu yaşıyorum. AK Parti Genel Merkezimizde Muğla'mıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı için, 'Hep Yeni, Hep İleri' diyerek çalışacağız" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA