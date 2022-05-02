AK Parti MKYK Üyesi Zeybek, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması - Haberler

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AK Parti MKYK Üyesi Zeybek, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması

AA - Kadir Yıldız - Politika
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AK Parti MKYK Üyesi Zeybek, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli'nin 2023 seçimlerinde bugüne kadar gördüğü ve göreceği en büyük başarıyı elde edeceğine inandığını söyledi.

KOCAELİ (AA) - Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli'nin 2023 seçimlerinde bugüne kadar gördüğü ve göreceği en büyük başarıyı elde edeceğine inandığını söyledi.

Zeybek, partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ak Parti olarak 20 yıldır sürekli artan bir teşkilata sahip olduklarını, bunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı olduğunu belirten Zeybek, "Ona inanmış olan teşkilatların başarısı... Önümüzde 2023 seçimleri var ama bugün siyaset konuşmayacağız, bugün bayram. Yaklaşık 13,5 ay sonra 2023 seçimlerine gireceğiz. Bu teşkilatlarla ve özellikle Kocaeli teşkilatlarıyla inanıyoruz ki Kocaeli bugüne kadar gördüğü ve göreceği en büyük başarıyı elde edecektir." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da uzunca süredir bayram yapmayı özlediklerini dile getirerek, Allah'tan huzur, kardeşlik, mutluluk, birlik ve beraberlik içinde bayramlar görmeyi niyaz etti.

Azimle çalışarak seçimlerden zaferle çıktıklarını belirten AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise Kocaeli teşkilatlarının her seçimde Türkiye ortalamasının üstünde oyla AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sonucunu elde ettiğini kaydetti.

Ellibeş, "2023'te başarılı olmaktan başka bir sonucu kabul etmiyoruz. Bunun yolu milletimizin yanında olmaktan geçiyor. Nasıl dün milletimizle beraber olduk, onların her derdiyle dertlendik, her sevinciyle sevindik, her üzüntüsüyle üzüldüysek bugün de aynı noktadayız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.

AA / Kadir Yıldız - Politika

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti, Kocaeli, Zeybek, Politika, Haberler

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