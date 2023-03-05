AK Parti MKYK Üyesi Türkoğlu'nun acı günü Politika Haberleri AK Parti MKYK Üyesi, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun ablası Necla Ergün hayatını kaybetti. AK Parti MKYK Üyesi, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun ablası Necla Ergün hayatını kaybetti. Milletvekili Türkoğlu'nun Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve bir süre önce kanser hastalığına yakalanan ablası Necla Ergün, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hastalığa yenik düşerek vefat etti. Ergün için, Çaylı Mahallesi Ağalar mezarlığında öğle namazı sonrası cenaze namazının kılınacağı, ardından cenazenin toprağa verileceği bildirildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Milletvekili AK Parti Hatay Politika Haberler

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