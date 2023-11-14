AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever'den Halka ve Hakka Tavır Açıklaması

AK Parti MKYK üyesi Mustafa Sever, daima Hak'tan yana, halktan yana ve haklıdan yana tavır alacaklarını söyledi.

Sever, yaptığı yazılı açıklamada, 'amasız, fakatsız, ayrısız, gayrısız' hep birlikte el ele ve omuz omuza çalışacaklarını vurguladı. Hiçbir zaman siyaseti zenginleşme veya rant aracı olarak görmediklerini kaydeden Sever, "İftira veya pusu siyaseti yapmadık yapmayacağız. Hiçbir zaman yalan ve aldatma üzerine siyaset yapmadık yapmayacağız. Bugüne kadar hep mertçe, dürüstçe siyaset yaptık ve böyle yapmaya devam edeceğiz. Daima Hak'tan yana, halktan yana ve haklıdan yana tavır alacağız. Kimsesizlerin kimi, dertlerin dermanı, sorunların çözüm odağı olacağız. Amasız, fakatsız, ayrısız, gayrısız, hep birlikte el ele ve omuz omuza çalışacağız. Hizmet etmeye, hizmetkar olmaya talibiz. Milletimizden aldığımız ilhamla, güçle yine milletimize hizmet vermek için çalışacağız" dedi. - MERSİN