AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal: Şehir Kütüphanesi Samsun'a değer katacak

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Şehir Kütüphanesi'nin Samsun'a değer katacağına inandığını söyledi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Kültür ve Sanat Çalıştayı' kapsamında Samsun'a gelen AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal'ı makamında ağırladı. Ziyarette Başkan Demir, kentte gerçekleştirilen ve yapımı devam eden projelerle ilgili Ünal'a bilgi verdi.

Ak Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Şehir Kütüphanesi'nin Samsun'a değer katacağına inandığını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Kültür ve Sanat Çalıştayı' kapsamında Samsun'a gelen AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal'ı makamında ağırladı. Ziyarette Başkan Demir, kentte gerçekleştirilen ve yapımı devam eden projelerle ilgili Ünal'a bilgi verdi.

"Samsun 'Türkiye Yüzyılı'nda da öncü"

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demir, 'Geleceğin şehri Samsun' hedefi doğrultusunda vizyon projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Samsun 'Türkiye Yüzyılı'nda da öncü ve örnek bir şehir olmaya devam edecek. Kentimizde çağın gereklerinin ötesinde son teknolojiyi içeren birçok projeyi hayata geçirdik. Mekanik katlı otoparklardan, kent dokusunu koruyan kentsel dönüşüm çalışmalarına, Şehir Kütüphanesi'ne kadar hepsi vizyon projeler. İki üniversite bulunan kentimizde genç nüfusumuz oldukça yoğun. Bu kapsamda Atakum ilçesinde yapımı devam eden yeni nesil Şehir Kütüphanesi projesi kentimiz için çok önemli. Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birini Samsun'a kazandırıyoruz" diye konuştu.

"Samsun'a değer katacak"

Başkan Demir'i tebrik eden AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal ise "Şehirlerin hafızasını ve kültürünü yansıtacak, kayıt altında tutacak ve gelecek nesillere aktarımını sağlayacak projelerin kentlerimizde yapılması çok önemli. Şehrin en güzel noktalarından birinde yapılan Şehir Kütüphanesi projesinin Samsun'a değer katacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi. - SAMSUN