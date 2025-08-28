AK Parti MKYK Üyesi Arvas'tan sokak röportajı çıkışı: Yasal önlemler alınmalı

Ak Parti MKYK üyesi Ömer Arvas, sokak röportajlarına ilişkin "Toplumu birbirine düşürmeye yönelik organize operasyonlara çok net bir şekilde idari ve yasal önlemler alınmalıdır" açıklamasında bulundu.

Sokak röportajlarına ilişkin açıklama yapan AK Parti MKYK üyesi Ömer Arvas, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arvas, sokak röportajlarının toplum mühendisliğine dönüştüğünü söyledi.

"YASAL ÖNLEMLER ALINMALI"

"Sokak röportajları adı altında yürütülen, toplumu birbirine düşürmeye yönelik organize operasyonlara çok net bir şekilde idari ve yasal önlemler alınmalıdır" diyen Arvas, "Hangi görüş ve ideolojiye yakın olursa olsun, toplumsal meseleler için eline mikrofon alanların şehirlerin meydanlarında birkaç etkileşim uğruna toplumu birbirine düşürme çabasına son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

"KARARLI VE CAYDIRICI ADIMLAR ATILMALI"

Arvas ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Konu, ifade özgürlüğü kılıfıyla meşrulaştırılamayacak bir tehlike haline gelmiştir. Avrupa örneklerine bakıldığında, dijital mecralar için yapılan röportajların daha çok eğlence içerikli olduğu görülmektedir.

Avrupa'da benzer örnekler yok denecek kadar az iken bizdeki durum ise toplum mühendisliğine dönüşmüş durumdadır. İnsanları zaman zaman dijital mecralarda hedef gösteren, zaman zaman ise sokak ortasında kavgaya tutuşturan bu operasyonel faaliyetler bir an evvel sonlandırılmalıdır.

Tekrar ifade etmek gerekirse, bu konu basın veya ifade özgürlüğü kapsamına girmemektedir. Toplumun huzuru için bu provokatif eylemlere karşı caydırıcı ve kararlı adımlar atılmalıdır."