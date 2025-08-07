AK Parti MKYK Üyesi Arınç: 'Komisyon, Türkiye'nin huzur iklimine geçişinde tarihi bir eşik'

Ak Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Mücahit Arınç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin, "Komisyon, Türkiye'nin huzur iklimine geçişinde tarihi bir eşik" dedi.

28. Dönem Manisa Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Mücahit Arınç, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'yla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Arınç, komisyonun kurulmasının ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreçteki katkısının bulunduğunu vurguladı. Komisyonun salt güvenlik perspektifiyle değil, sosyolojik, akademik ve hukuki temellerle ilerlemesi gerektiğini kaydeden Arınç, "Bugün artık terörle ve silahla bu işlerin bir çözümünün olmadığına onların da kani olması lazım. Türkiye gerekeni yaptı. Artık bu mesele toplumun tamamıyla konuşularak çözülmeli" ifadelerini kullandı.

"Silah bırakmak bir pazarlık değil, realitenin sonucudur"

Arınç, devletin terörle mücadelesinin kararlılıkla yürütüldüğünü dile getirdi. "Silah bırakmak devletin pazarlık yaptığı bir süreç değildir. Bu, gelinen sürecin real karşılığıdır" diyen Arınç, devletin sosyolojik ve demokratik kanallar aracılığıyla yeni bir anlayış geliştirdiğini ifade etti. Komisyonun çalışma usulüne ilişkin de bilgi veren Arınç, sürecin sağduyulu yürütülmesi adına komisyon toplantılarının basına kapalı ancak çalışma sonuçlarının şeffaf bir biçimde kamuoyuna açık şekilde duyurulmasını önerdiklerini söyledi. Arınç, "Hassas bir meselede doğru bir zeminde, popülist kaygılardan uzak ilerlemek istiyoruz" dedi.

Arınç, AK Parti'nin komisyona verdiği üyelerin Türkiye'nin tüm coğrafi bölgelerini temsil ettiğini, hukukçu ve müktesebat sahibi isimlerin yanı sıra sahadaki gerçekliği temsil eden milletvekillerinden oluştuğunu ifade etti. Arınç, İYİ Parti hariç tüm siyasi partilerin komisyona üye verdiğini, bu işbirliğinin sürecin çok sesli ve kapsayıcı ilerlemesini mümkün kıldığını belirtti. Arınç, komisyonda sadece güvenlik değil, aynı zamanda akademik ve sosyolojik raporların da ele alınacağını söyledi. Terör sorununun yalnızca belirli bir bölgeyle sınırlı olmadığını vurgulayan Arınç, "Kocaeli'nde de, Mersin'de de, Karadeniz'de de bu mesele konuşulmalı. Biz bu ülkenin her bir ferdinin huzur içinde yaşayacağı bir iklim oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Toplumsal barışa ve birliğe vurgu yapan Arınç, "İnşallah bu irade artık gerçeğe dönüşecektir. Arzumuz, istikametimiz ve ümidimiz; terörden arındırılmış, demokratik bir rejimde, sosyal iklimi güçlü, huzurlu bir Türkiye'dir" ifadelerini kullandı. - ANKARA