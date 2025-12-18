Haberler

AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

AK Parti'nin, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

AA muhabirinin parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, AK Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.

Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, yarın raporu TBMM Başkanlığına iletecek.

Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
