AK Parti milletvekilleri, yaz tatilini sahada "yerel seçim" mesaisiyle geçirdi

AK Parti milletvekilleri, TBMM'nin tatilde olduğu dönem boyunca ağırlıklı olarak seçim bölgelerinde saha çalışmaları yaparak yüz yüze görüştüğü seçmenin 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik taleplerini dinledi.

Ak Parti milletvekilleri, TBMM'nin tatilde olduğu dönem boyunca ağırlıklı olarak seçim bölgelerinde saha çalışmaları yaparak yüz yüze görüştüğü seçmenin 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik taleplerini dinledi.

Ak Parti milletvekilleri, 14 Temmuz'da TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına ara vermesinin ardından seçim bölgelerindeki çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde sahada yaptıkları çalışmalar kapsamında vatandaşlardan aldıkları talep ve şikayetleri AK Parti Teşkilat Başkanlığına sunan milletvekilleri, seçimlerin hemen ardından ise benzer bir çalışma daha yaparak, seçimlerde karşılaştıkları durumları özetleyen bildirimleri topladı.

Daha sonra ara vermeden yaz boyu seçim bölgelerinde ilçe ve mahalle ziyaretlerine devam eden AK Parti milletvekilleri, yaptıkları saha çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Cumhurbaşkanımızın bir sloganı var; 'Aşkınan koşan yorulmaz'. Bu slogan aslında bizim de çalışma prensibimizi oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın 'Masada değil, sahada görmek istiyorum' sözü doğrultusunda biz de sürekli sahalarda çalışıyoruz." diye konuştu.

AK Parti'de bir seçim bittiğinde diğer seçim için çalışmaya başlandığını dile getiren Yayman, "Biz aslında 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine çalışırken aynı zamanda 31 Mart 2024 yerel seçimleri için çalışmaya başlamıştık. Dolayısıyla biz, hiç sahadan çıkmadık. Seçimden seçime sahada olan bir parti değiliz." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşın talebini doğrudan bakanlarımıza iletmiş ve takibini yapmış olacağız"

Depremin yaşandığı andan itibaren sahada olduklarını anlatan Yayman, "Birçok tartışma var. O tartışmalarda insanlar bizi sürekli yanlarında görmek istiyorlar. 'Bizim en zor zamanımızda yanımızda AK Partililer, Cumhur İttifakı vekilleri vardı' diyorlar. Eğer sıkıntısı varsa, vatandaşın sıkıntısı benim sıkıntımdır. Esnafın, çiftçinin, sanayicinin derdi, benim derdimdir. 'Vatandaşımızın derdi, bizim derdimizdir' anlayışıyla sahadayız." şeklinde konuştu.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının bu çalışmalarla ilgili milletvekillerinden raporlar istediğini anlatan Yayman, şöyle devam etti:

"1 Ekim'de Meclis açıldığında, tüm milletvekillerimiz, AK Parti Teşkilat Başkanlığına, Erkan Kandemir beye sahayla ilgili gözlemlerimizi ileteceğiz. Bize iletilen bir form var, bu klasik geleneksel bir saha formudur. O forma, ekonomik sorunlar, toplumsal beklentiler, şehrimizle ilgili projeler, şehrimizin hükümetimizden talepleri nelerdir, bunları yazacağız. Sahada gördüğümüz sorunları, genel merkezimize ileteceğiz. Genel merkezimiz bu sorunları tasnif edecek, bunları bakanlıklara dağıtacak. Bakanlıklar da o şehirle ilgili sorunları tek tek dile getirecek. Bunların çözümü noktasında; ortak akılla, vatandaşın talebini doğrudan bakanlarımıza iletmiş ve takibini yapmış olacağız."

"Yeni dönem için yol haritamızı da çizmiş olduk"

AK Parti MKYK üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Meclis'in kapanmasının ardından hem vatandaşlarla bir araya gelerek teşekkür ziyaretleri yaptıklarını hem de AK Parti teşkilatıyla bir durum değerlendirmesi yapmış olduklarını anlattı.

Teşekkür ziyaretlerinin ardından muhtarlarla, mahalle temsilcileriyle, ilçe yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirten Çam, Ankara'ya nasıl daha iyi hizmet edilebileceğini ve vatandaşın beklentilerini ele aldıklarını söyledi.

Çam, sahadaki ziyaretlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilçelere yönelik çalışma yapmadığına ve verdiği sözleri tutmadığına şahit oldukları değerlendirmesinde bulunarak, "Bunu zaten genel seçim çalışmalarında da halkımız fark etmişti. Bütün yakınmalar, istekler, aslında Ankara Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde olan ve yapması gereken hizmetlerdi. Memnuniyetsizliklerini bize anlatan Ankaralılar, cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için il il dolaşan ama Ankara'yı unutan adayı, Mansur Yavaş'ı bir kenara not ettiklerini söylüyorlar." ifadesini kullandı.

İlçelerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini, notlarını aldıklarını dile getiren Çam, "İlçe belediyelerimiz başarılı ve azimli çalışmaları ile Büyükşehir Belediyesinin yapmadığı, beceremediği hizmetleri yapmaya gayret gösterdiler. Afetler başta olmak üzere günlük yaşamın idamesinde adeta Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu boşluğu kapattılar. Ankara'ya daha iyi hizmeti nasıl yapabiliriz, hangi konular hangi birimlerle ilgili, hükümeti ilgilendiren konular neler, bunları ayırdık. Yeni dönemdeki yol haritamızı da çizmiş olduk." diye konuştu.

Çam, 2024 yerel seçimlerinde Türkiye çapında mevcut belediyelerini muhafaza etmekle birlikte daha fazla sayıda belediyeyi kazanmak üzere hazırlık yaptıklarını ifade ederek, "Ankara Büyükşehir Belediyesini tekrar kazanmak için kolları sıvadık." dedi.

Vatandaşın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "AK belediyeciliğin" nasıl bir başarı elde ettiğini çok iyi bildiğini kaydeden Çam, "Halkımız, Ankara için yapılmayanları bir tarafa not ettiğini söyledi. Yapacağımız çalışmaları aktardığımızda 2024 yerel seçimlerinde Ankara'yı tekrar 'AK belediyecilikle' buluşturacağımıza olan inancımız tam." diye konuştu.

"Biz seçimden seçime değil, her daim sahada olan bir partiyiz"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin hemen ardından seçim bölgesinde vatandaşlarla bir arada olmaya devam ettiklerini belirterek, "Biz seçimden seçime değil, her daim sahada olan bir partiyiz." dedi.

Yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Canbey, "Genel Kurul tatile girdiğinde de genel merkezimizin koordinasyonunda ilçe ve mahalle ziyaretlerimizi yapıyoruz. Başarımızın sırrı da budur. Milletin gönlüne girmek, orada yer edinmektir başarı. Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz en önemli siyasi tecrübe budur. Seçim bölgemizde hemşehrilerimizin sorunlarını dinliyor, Ankara bürokrasisinde çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Yapılan projeleri ve yatırımları takip ediyoruz. Hemşehrilerimizle gönül köprüleri kuruyoruz." diye konuştu.

Canbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" hedefi için daha çok çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.