AK Parti'li Aksoy'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı meslek fabrikası konusundaki açıklamaları nedeniyle eleştirdi. Aksoy, gençlere yönelik projelerin yerine kısır tartışmaların yapıldığını ifade etti.

Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, İzmir Büyükşehir Belediyesinin meslek fabrikası şube müdürlüğü olarak kullandığı binaların mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçmesinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi.

Aksoy, yazılı açıklamasında Tugay'ın meslek fabrikası üzerinden verdiği görüntünün çözüm iradesinden çok, kendi yönetim zaaflarını örtme çabasının göstergesi olduğunu ifade etti.

İzmirlinin sembolik söylemler yerine vizyoner bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu kaydeden Aksoy, iş, AŞ ve hizmet bekleyen vatandaşların hamasi ifadelerle karşı karşıya bırakılmasının sorumluluktan kaçınmak anlamına geldiğini belirtti.

Aksoy şunları ifade etti:

"Meslek fabrikası üzerinden yürütülen tartışma da göstermektedir ki mesele gençlere meslek edindirmek değil kavga üretmektir. Eğer gerçekten gençlerin geleceği düşünülüyor olsaydı, polemik yerine projeler konuşulur, gerilim yerine hizmet öncelik olurdu. İzmir, enerjisini kısır tartışmalara harcayan değil gençlerine umut olan, üretime ve istihdama odaklanan bir belediyecilik anlayışını hak etmektedir."

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
