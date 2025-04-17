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AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti

AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti
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Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşındayken hayatını kaybetti.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti.

93 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Çavuşoğlu, 93 yaşındaydı.Çavuşoğlu'nun vefat haberi yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Başınız sağ olsun sayın bakanım. Siz iyi çalışkan bir Devlet adamıydınız. Gönlümüzde yeriniz var.

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