AK Parti Milletvekili Karaman STK Temsilcileriyle Toplantı Yaptı

AK Parti Milletvekili Karaman STK Temsilcileriyle Toplantı Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek şehrin geleceğine dair görüş ve önerileri dinledi.

Ak Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi önerileri dinledi.

Milletvekili Karaman ve AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu kapsamında STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Milletvekili Karaman toplantıya ilişkin, "Şehrimizin gelişimine katkı sunan, toplumsal dayanışmamızın temel taşı olan sivil toplum kuruluşlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda; şehrimizin geleceğine dair görüş ve önerileri değerlendirdik.

Topluma hizmet noktasında sorumluluk üstlenen tüm STK temsilcilerimize nazik katılımları ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide

Galatasaraylıları heyecanlandıran kare! İki yıldız Bodrum'da buluştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı

Babalarının mezarına gelen aile, hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.