AK Parti Milletvekili Halil Uluay Kalp Krizi Geçirdi

Ak Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, memleketi Kastamonu'da kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Partisinin Taşköprü İlçe Kongresi'ne katılmak üzere memleketi Kastamonu'da bulunan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Uluay'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Hastanenin koroner yoğun bakım servisine kaldırılan Uluay'ın tedavisi sürüyor.