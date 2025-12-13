Çopuroğlu'ndan Özgür Özel'e görüntülü cevap

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de miting yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in 'şimdi onları sokakta görüyor musunuz' sözlerine vatandaşlarla buluştuğu görüntülerle cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kayseri'de düzenlediği mitingde vatandaşlarla buluştu. Özel'in Kayserililere AK Parti milletvekillerini kastederek, 'şimdi onları sokakta görüyor musunuz' sözlerine AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu sessiz kalmadı. Çopuroğlu, vatandaşlarla bir araya geldiği görüntüleri paylaşarak, "Gaza gelmeyin Sayın Özgür Özel. Gaza gelirseniz mahcup olursunuz" diyerek cevap verdi.

Çopuroğlu, Özel'in 'Pazara geliyorlar mı? Esnaf geziyorlar mı' sözlerine de pazarda ve esnafla buluştuğu görüntülerle yanıt verdi.