AK Parti Milletvekili Çilez'den Peygamber Karikatürüne Sert Tepki

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AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Hazreti Muhammed'in karikatürü yüzünden dergiye tepki göstererek, inançlarına yönelik saldırıları kınadı ve bu durumu ahlaksızlık olarak nitelendirdi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki göstererek, "İnancımızı ve Peygamberimizi her koşulda savunmaya, bu tür ahlaksızlıklara karşı dik durmaya devam edeceğiz. Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya karşı yapılan bu saldırıyı lanetliyor ve kınıyorum." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, herkesi derinden yaralayan bir olayla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Karikatürün Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik açık bir saygısızlık içerdiğine dikkati çeken Çilez, bunun inanç ve düşünce özgürlüğüyle açıklanacak bir konu olmadığını belirtti.

Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bir olayla karşı karşıya olduklarını dile getiren Çilez, şunları kaydetti:

"Bunun kesinlikle cezasız kalmaması gerekir. Peygamberimize yönelik bu edepsizlik, sadece Müslümanlara değil, evrensel insanlık değerlerine ve inançlara karşı da bir saldırıdır. Bu tür hadsiz yayınları 'ifade özgürlüğü' kisvesi altında meşrulaştırma girişimlerini asla kabul etmiyoruz. Bu çirkinliğin hicivle sanatla ya da özgür düşünceyle hiçbir alakası yoktur. Aksine bu, nefretin, tahammülsüzlüğün ve İslam düşmanlığının tezahürüdür. Milletimizin mukaddesatına, inançlarına ve en kıymetli değerlerine yönelen bu tür saldırılara karşı sessiz kalmamız beklenemez. İnancımızı ve Peygamberimizi her koşulda savunmaya, bu tür ahlaksızlıklara karşı dik durmaya devam edeceğiz. Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya karşı yapılan bu saldırıyı lanetliyor ve kınıyorum."

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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