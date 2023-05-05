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AK Parti Milletvekili adayı Yahya Çelik, Beykoz esnafını ziyaret etti

AK Parti Milletvekili adayı Yahya Çelik, Beykoz esnafını ziyaret etti

Politika Haberleri

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Yahya Çelik, Beykoz'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Yahya Çelik, Beykoz'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafa hayırlı işler dileklerinde bulunan Çelik, esnaftan seçimde desteklerini beklediklerini belirtti.

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Yahya Çelik, seçim çalışmaları çerçevesinde Beykoz'da esnafı ziyaret etti. Ortaçeşme Meydanı'nda dükkanları ve iş yerlerini ziyaret eden Çelik, esnaf ve dükkanlardaki vatandaşlarla sohbet etti. Yahya Çelik esnaftan ve vatandaşlardan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde desteklerini beklediklerini belirtti. Beykoz esnafı da ziyaretlerinden ötürü Çelik'e teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

İstanbul Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Yahya Çelik İstanbul AK Parti Politika Haberler

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