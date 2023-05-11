AK Parti milletvekili adayı Mehmet Sarı, "Selo'yu, bırakacağız, Demirtaş'ı bırakacağız bu tür açıklamalar, milletin tepkisine neden oldu" Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 28. Dönem 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Sarı, Bahçelievler'de esnaf ile buluştu.

AK Parti milletvekili adayı Mehmet Sarı, "Selo'yu, bırakacağız, Demirtaş'ı bırakacağız bu tür açıklamalar, milletin tepkisine neden oldu"

İSTANBUL - Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 28. Dönem 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Sarı, Bahçelievler'de esnaf ile buluştu. Sarı, "Bu 10'lu koalisyon içerisinde Selo'yu, bırakacağız, Demirtaş'ı bırakacağız bu tür açıklamalar, milletin tepkisine neden oldu. Bu anlamda vatandaşlımız Atatürk Millet Bahçesinde net mesajını verdi" dedi.

14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala Adalet ve Kalkınma Partisi 28. Dönem İstanbul Milletvekili adayları vatandaşlarla buluşmaya gece gündüz demeden devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 28. Dönem 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Sarı Bahçelievler'de esnaf ile bir araya geldi. İlk önce Bahçelievler Kocasinan sanayi sitesindeki esnafı ziyaret edip ardından Çavuşpaşa Pazar yerinde vatandaşlar ve Pazar esnafı ile görüştü.

"Milletin tepkisine neden oldu"

İstanbul'un birçok bölgesine giderek vatandaşlarla buluşmaya devam etiğini ifade eden Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 28. Dönem 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Sarı, "İstanbul'un 3. Bölgesinde bulunan 5 milyon seçmenimizin tamamına ulaşmak için sürekli esnaflarımıza, sokaklarımıza her yerde vatandaşlarımızla buluşmaya çalışıyoruz. Pazar günü düzenlenen büyük İstanbul mitinginde milletimiz açık bir şekilde mesajını verdi. Cumhur ittifakına sayın Cumhurbaşkanımızla yola devam dedi. Muhalefet cephesinden sosyal medya üzerinden yapılan sansasyonların açık bir şekilde karşılığı olmadığı ortaya çıktı. Bu 10'lu koalisyon içerisinde selo'yu, bırakacağız, Demirtaş'ı bırakacağız bu tür açıklamalar, milletin tepkisine neden oldu. Bu anlamda vatandaşlımız Atatürk Millet Bahçesinde net mesajını verdi. Ortak sayısının kaça çıktığını artık bilemediğimiz bir koalisyon ile karşı karşıyayız" diye konuştu.