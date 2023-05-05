AK Parti Milletvekili adayı Durgut, Pendik'te fabrika işçilerini ziyaret etti

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Müşerref Pervin Tuba Durgut, Pendik'te iş yeri ve fabrikaları ziyaret etti.

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Müşerref Pervin Tuba Durgut, seçim çalışmaları için bugün Pendik'te sahaya indi. Pendik'te iş yerlerini ve fabrikaları ziyaret eden Durgut, işverenlerle ve işçilerle sohbet etti, kendilerine hayırlı işler dileklerinde bulundu. Vatandaşlar da kendilerini ziyaret ederek çiçek veren Durgut'a ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Durgut, işçilerinin çoğu kadın çalışanlardan oluşan bir cam fabrikasında kadın işçilerle sohbet ederek kendilerine 'kolay gelsin' dileklerinde bulundu, ayrıca camın üretim aşamaları hakkında çalışanlardan bilgi aldı. - İSTANBUL