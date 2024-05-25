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AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Bypass Ameliyatı Sonrası Hayatını Kaybetti

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AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, Antalya'da yapılan bypass ameliyatının ardından fenalaşarak hayatını kaybetti. Erol'un ölüm haberi Manavgat'ta büyük üzüntüye neden oldu.

Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, Antalya'da bir özel hastanede yapılan bypass ameliyatının ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

Yakın zamanda anjiyo olan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, kontrol için gittiği özel bir hastanede bypass ameliyatı oldu. Ameliyatın ardında yoğun bakım servisine kaldırılan Erol, fenalaşarak hayatını kaybetti. 2021 Şubat ayından bu yana ilçe başkanlığı görevini yürüten 65 yaşındaki Ahmet Ali Erol, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın amcasının kızıyla evli ve 1 kızı bulunuyordu. Ahmet Ali Erol'un cenazesinin, Sorgun Mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor. Erol'un ölüm haberi Manavgat'ta büyük üzüntüye neden oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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