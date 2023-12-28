AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Malatya'daki enerji sorunlarını görüştü

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinde etkilenen Malatya'da tahrip olan alt ve üstyapı nedeniyle enerji merkezli oluşan sorunlar ile sorunlara ilişkin çözüm yollarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a görüştü.

6 Şubat depremlerin de etkilenen kentlerden biri olan Malatya'nın imar ve ihyası için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ı ziyaret ederek, depremlerde tahrip olan alt ve üstyapı nedeniyle enerji merkezli oluşan sorunlar ile sorunlara ilişkin çözüm yollarını görüştü.

Kentte devam eden ağır hasarlı yapıların yıkımları esnasında oluşan elektrik ve gaz kesintilerinin istişare edildiği görüşmeye dair açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Malatya'daki enerji ve gaz durumunu ve spesifik yaşanan bir takım sorunları konuştuk. Merkez ve ilçelerdeki yıkımlardan kaynaklanan elektrik kesintilerini ve sonuçlarını detaylıca izah edip, Malatya'nın enerji durumu ve bakanlık konularıyla ilgili gündemini değerlendirdik, çözüm yollarını görüştük. Sayın Bakanımıza, hemşehrilerimizin yaşadığı problemlere yönelik çözümleri içeren raporumuzu sunduk" diye konuştu. - MALATYA