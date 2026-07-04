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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Şu anda dünyada küresel bir sistem yeniden inşa ediliyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: 'Şu anda dünyada küresel bir sistem yeniden inşa ediliyor'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, dünyada küresel bir sistem yeniden inşa edildiğini ve kuralsızlığın hakim kılınmaya çalışıldığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Şu anda dünyada küresel bir sistem yeniden inşa ediliyor. Çünkü sistemsizliğin, kuralsızlığın hakim kılınmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Çankaya Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Sorunların dile getirildiği bu tür buluşmaların herkes için çok kıymetli olduğunu ifade eden Zorlu, çözüm önerilerini istişare edebildiklerinden bahsetti.

Zorlu, "Bu teşkilatımızla ilgili yapacaklarımızı bir sonraki aşamaya bırakarak öncelikle ben dünyada neler oluyor ve Türkiye'miz bu konuda nasıl bir noktada bununla ilgili görüşlerimi aktarmak isterim. Şu anda dünyada küresel bir sistem yeniden inşa ediliyor. Çünkü sistemsizliğin, kuralsızlığın hakim kılınmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Öyle ki Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler mezunuyla ortaya koyduğu dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkün temasıyla farklı platformlarda ortaya koyduğu bu ilkesel tutum ve motto bugün dünyada her yerde kabul görmüş ve pek çok artık uzman ve siyasetçi tarafından atıf yapılan önemli bir kavram haline gelmiştir. ve bu çıkışın başladığı günden bugüne kadar dünyadaki gelişmeler Türkiye'mizi ve bu her geçen gün daha fazla haklı çıkaran bir süreci de beraberinde getirmiştir" dedi.

Zorlu şu ifadelerde bulundu: "Baktığınız zaman hiçbir coğrafi sınırlama tanımaksızın bu kuralsızlığı hakim kılmaya çalışan güçler bir takım hedeflerle uzak coğrafyalara bir takım hamleler yapmak suretiyle çok ciddi bir coğrafi kırılmanın da beraberinde yaşanmasına sebep olmuşlardır. İşte bu kırılganlığın içerisinde merkez noktalardan birisi de Türkiye'miz olmuştur."

Zorlu, konuşmasında teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, partililerle de görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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