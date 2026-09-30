AK Parti'li Zeybekci, Tunceli'de 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında konuştu:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı tüm dünyada ve coğrafyamızda ' Türkiye Yüzyılı' olacak ve bunu da birlik, beraberlik ve kardeşliğimizle başaracağız. Onun için 'Terörsüz Türkiye' süreci son derece önemli." dedi.

Zeybekci, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir seferberlik halinde tüm Türkiye'de sokaklarda olduklarını söyledi.

Programları dolayısıyla birçok şehre gittiğini belirten Zeybekci, "Biz sokağa çıktığımız zaman AK Parti olarak bize artı yazıyor. Şimdi geldiğimiz noktada gördüğümüz şudur ki Allah'ın izniyle bu 24-25 yıllık hizmet dönemimiz, Cumhurbaşkanımız bir dönem daha bize lazım. Bu millete, bu ülkeye, bu coğrafyaya lazım. Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya, Afrika'ya lazım. Şunu söyleyeyim ona hiçbir şey lazım değil ama O bize lazım." dedi.

"Biz etken ve egemen bir ülkeyiz"

Zeybekci, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 80'leri geçip yüzde 85-86'ya ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha dün yüzde 20'nin altındaydı. Daha dün biz top mermisini dışarıdan alıyorduk. Daha dün biz G-3 silahlarının mermilerini Alman patentli alıyorduk. Elhamdülillah şimdi hep biz yapıyoruz, hepsini yapıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı tüm dünyada ve coğrafyamızda 'Türkiye Yüzyılı' olacak ve bunu da birlik, beraberlik ve kardeşliğimizle başaracağız. Onun için 'Terörsüz Türkiye' süreci son derece önemli. Bunu bütün teşkilatımızın hiç unutmamasını temenni ediyorum. Biz edilgen bir ülke değiliz, biz egemenlik altına girme kabiliyetine sahip değiliz. Allah'a şükürler olsun. Biz etken ve egemen bir ülkeyiz. Böyle olmak zorundayız. Olmazsak bu Anadolu coğrafyası üzerinde yaşayamayız, bizi yaşatmazlar."

Toplantının ardından Zeybekci, Sorpiyan Cemevi, Munzur Üniversitesi, Tunceli Valiliği, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu. Atatürk Mahallesi'ndeki esnafı da gezen Zeybekci, Seyit Rıza Meydanı'nda muhtarlarla görüştü.

Zeybekci'ye programlarında Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, AK Parti milletvekilleri Mehmet Emin Şimşek, Abdurrahim Fırat, Süleyman Karaman ve AK Parti Tunceli İl Başkanı Recai Hazar da eşlik etti.

Kaynak: AA