AK Parti'li Zengin: Muhalefet ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, MHP heyetinin bayram ziyareti sırasında, "Biraz önce CHP heyeti bizler ile birlikteydi. Mesela ben çok mutlu oluyorum, muhalefetten arkadaşlarımız ile birlikte olmaktan da mutluluk duyuyorum" dedi.

Ankara'da siyasi partiler arasında, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. Her parti, ayrı ayrı kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. 3 kişiden oluşan kabul heyetleri, diğer partilerin ziyaret heyetlerini kabul ederek bayramlaştı. Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin başkanlığında, Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın'ın yer aldığı AK Parti'nin kabul heyeti, ilk olarak Parti Meclisi üyeleri Pınar Uzun, Deniz Demir, Kadın Kolları MYK Üyesi Aliye Ersever ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Dilara Şule Dalbudak'tan oluşan CHP heyetini kabul etti. Özlem Zengin, bayramlaşmada CHP heyetine çikolata ve Tokat çöreği ikram etti.

AK Parti'de daha sonra Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin ziyaretleri oldu.