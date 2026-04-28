AK Parti'li Yıldırım, 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

Ak Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, 27 Nisan "e-muhtırası"na ilişkin, "Bu muhtıranın kağıt parçası haline gelmesinden sonra artık Türkiye'de siyaset anlayışı değişmiştir. Millet iradesinin hakim kılındığı yeni bir anlayışa geçilmiştir." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülke genelinde coşkuyla kutlandığını belirtti.

Gaziantep'te 23 Nisan töreninde Cumhuriyet Halk Partili grubun çocuk mehteran takımına sırtını dönmesini eleştiren Yıldırım, "Sen eğer mehteranı reddedersen TBMM'yi açan Meclis-i Mebusan üyelerini de reddetmen gerekir. Eğer onları da reddedersen Meclis'in açılması mümkün olmaz. Bir şeye karşı çıkarken tarihi bilmemiz lazım. Tarihi bilmeden karşı çıkarsak yanlış yapmış oluruz. Çocuk kimdir? Bizim neslimiz ve geleceğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Mehteranın Türk milletinin geçmişinin ve tarihinin en önemli figürlerinden biri olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Sen nasıl bir siyaset anlayışını güdüyorsun ki bir taraftan tarihine öbür taraftan geleceğine sırtını dönüyorsun. Tarihine ve geleceğine arkasını dönen bir siyaset anlayışının bu memlekete bir faydası olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Ak Parti'li Yıldırım, 27 Nisan "e-muhtırası"na ilişkin de şunları söyledi:

"O gün bir yiğit çıktı, buna 'dur' dedi. 'Ben hükümet olarak böyle bir muhtırayı kabul etmem. Eğer bu millet bana oy vermiş ve seçmişse, ben milletin iradesine sahip çıkarım, bana verdiğiniz muhtıranın gereğini ona karşı durarak yaparım' dedi. Bu sefer muhtırayı gönderenlere bakıldı, muhatap bulunamadı. O dönemin siyasetçileri, sivil insanları ve milletimiz bu muhtıranın karşısında durarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 'mihenk taşı' dediğimiz bir duruşla böyle bir muhtırayı geriye çevirmiştir. Bu muhtıranın kağıt parçası haline gelmesinden sonra artık Türkiye'de siyaset anlayışı değişmiştir. Millet iradesinin hakim kılındığı yeni bir anlayışa geçilmiştir."