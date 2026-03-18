AK Parti'li Yayman: Diplomasi masası kurulmalı, barışa fırsat tanınmalıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "ABD ile İran arasındaki görüşmeler, İsrail'in bölgedeki tavrı savaşla değil, müzakereyle çözülmesi gerekiyor. İran'ın, Türkiye dahil komşu ülkelere yaptığı saldırılarını da asla tasvip etmiyoruz. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında diplomasi masası hemen kurulmalı; muhakkak barışa bir fırsat tanınmalıdır" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, bir dizi ziyaret için geldiği Osmaniye'de, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Yayman'ı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ve partililer karşıladı. Ziyaretin ardından bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapan Yayman, uluslararası düzenin ciddi şekilde sarsıldığını, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını onaylamadıklarını söyledi.

'BİZ TARİHİN DOĞRU TARAFINDAYIZ'

Bölgedeki sorunların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Yayman, "Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği gibi; biz barıştan ve diplomasiden yanayız. Masada olan konular bellidir. Uranyum zenginleştirme, füze sistemlerinin yok edilmesi, güvenlik sorunları ve ABD ile İran arasındaki görüşmeler, İsrail'in bölgedeki tavrı savaşla değil, müzakereyle çözülmesi gerekiyor. Türkiye olarak Rusya-Ukrayna savaşında da tarihin doğru tarafındaydık. Esad rejiminin Suriye'de yaptığı iç savaşta da Kaddafi devrilirken emperyalistlerin Libya'nın petrolünü almak isterken de tarihin doğru tarafındaydık" diye konuştu.

'SAVAŞ TÜM BÖLGEYE YAYILMAK İSTENİYOR'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını onaylamadıklarını kaydeden Yayman, şunları söyledi:

"İran'ın, Türkiye dahil komşu ülkelere yaptığı saldırılarını da asla tasvip etmiyoruz. Bunlar doğru değildir, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında diplomasi masası hemen kurulmalı; muhakkak barışa bir fırsat tanınmalıdır. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı unutturmak için savaşı bölgeye yayma stratejisini görüyoruz. İsrail, Gazze'de öldürülen çocukları, kadınları, yoksul ve masum insanları unutturmak için savaşı tüm bölgeye yaymak istiyor. Bir anlamda 3'üncü Dünya Savaşını çıkarmak istiyor. Dolayısıyla burada hepimizin, dünyanın ihtiyacı olan konu diplomasinin bir an önce gündeme gelmesi, Gazze'deki soykırımın bir an önce durdurulmasıdır."

'SAVAŞIN KAZANANI, BARIŞIN KAYBEDENİ YOKTUR'

Dünyanın büyük bir istikrarsızlık yaşadığına dikkati çeken Yayman, şöyle konuştu:

"İran'dan sonra Lübnan'a yapılan saldırılar asla tasvip edilemez. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; 'Savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni yoktur" diyoruz. Bir takım devletler sanki terör örgütüymüşçesine bazı ülkelerin devlet başkanlarını kendi ülkelerinden çıkarıyor ve o ülkelere karşı saldırılarda bulunuyorlar. Bunlar onaylamak asla mümkün değildir. Dolayısıyla merkez ülke Türkiye'nin konumu çok daha fazla artmıştır, artmaya devam etmektedir. Türkiye'nin ve dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey, bölgeyi fırtınalı denizlerden koruyacak ve güvenli limana çıkaracak olan kaptandır. O kaptan da Recep Tayyip Erdoğan'dır, Cumhur İttifakıdır ve Devlet Bahçelidir."

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı