AK Parti'li Uslu, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimde "gözlemci" olarak görev alan TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, bir dizi temasta bulundu.

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimde "gözlemci" olarak görev alan TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, bir dizi temasta bulundu.

Uslu, Bosna Hersek Meclisini ziyaret etti ve Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonunun bilgilendirme toplantısına katıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün ile görüşen Uslu, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Ahmet Atabaş ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ile de bir araya geldi.

Uslu, Bosna Hersek'te bugün yapılan genel seçimde "gözlemci" olarak görev alıyor.

Ülkede devlet düzeyindeki Başkanlık Konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda parlamento üyelerini belirlemek için kayıtlı 3 milyon 368 bin 666 seçmen, yerel saatle 07.00-19.00 saatlerinde oylarını kullanıyor.