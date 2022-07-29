AK Parti'li Turan: Aynı saygıyı Yunan makamlarından da bekliyoruz

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Gökçeada Metropolithanesi'ne yaptığı ziyarette, "Lozan Antlaşması gereği tüm vatandaşlarımızın, Rum vatandaşlarımızın tüm haklarına saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı Yunan makamlarından da bekliyoruz. Nasıl ki Rum vatandaşlarımız için Gökçeada'mızda kilisemiz var, okulumuz var. Gönül ister ki Atina'da da camimiz olsun. Bunlar her halkın, her milletin, her dinin talepleridir diye düşünüyorum" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, beraberinde partisinin Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Gökçeada İlçe Başkanı Fatih Taylan, AK Parti Gökçeada Belediye Meclis Üyesi Nurhan Atalay ile Gökçeada Metropolithanesi'ni ziyaret etti. Turan, burada Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile bir araya geldi. Gökçeada'da 500'den fazla Rum vatandaşının yaşadığını belirten Turan, "Biz 85 milyonluk bu ülke içinde eşit vatandaşlar olarak din, dil, ırk farkı gözetmeksizin anayasal bir zemin içinde eşit vatandaşlar olarak yaşamayı bir görev biliyoruz. Toplumumuzun her kesiminin farklı sorunları olabilir. Onları çözmek için yoğun mesai harcıyoruz. Ancak keyifle söylüyorum ki büyük bir medeniyetin temsilcileri olarak Gökçeada'mızda Rum vatandaşlarımız için ilkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz açıldı. Birkaç sene önce sadece 3 olan öğrenci sayısı bugün 56'ları buldu. Köylerimizde Rum okullarımız var. Onlara destek olmaktan büyük keyif alıyoruz" dedi.

Metropolit Sykis ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendilerine sağladığı imkanlardan dolayı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a teşekkür etti.