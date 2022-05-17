AK Parti'li Sürekli'den belediyelere 'terörle iltisaklı çalışan' uyarısı Açıklaması

İZMİR (AA) - Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli bir memurun terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanması sonrası tüm belediyeleri kadrolarını gözden geçirmeye çağırdı.

Sürekli, İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, parti teşkilatı olarak ramazan ayında yoğun bir çalışma temposu geçirdiklerini, yaz döneminde de aynı süratle devam edeceklerini belirtti.

Kapı kapı gezip hane ve esnaf ziyaretlerine ağırlık vereceklerini bildiren Sürekli şunları kaydetti:

"Bu çalışmaları planlamak üzere mayıs ayının son haftası il yürütme kurulu ve ilçe başkanlarımızla birlikte çalışma kampı yapıyoruz. Haziran 2023'te yapılacak seçimler için resmi seçim dönemi ocak ayında başlıyor. Ocak ayına kadar olan yaz ve sonbahar çalışmalarımızı bu kampta planlayacağız. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri sivil toplum, esnaf ziyaretleri ve üye kayıtları. Üye kayıtları konusunda AK Parti İzmir olarak çok iddialıyız. Göreve geldiğimizden bugüne kadar 160 bin üye yaptık. İzmir'de 500 bin üye sayısına ulaştık. 1 Ocak'tan itibaren İzmir'de 15 bin üye sayısına ulaştık. Yıl sonuna kadar 2022'de yapılan 15 bin üye sayısını 50 bine tamamlayıp üye sayımızı 550 bine çıkarmayı hedefliyoruz."

Sürekli, yeni dönemde 29 üyenin bulunduğu Yürütme Kurulu'nda da bazı görevlendirmelerde değişiklik yaptıklarını kaydetti.

Belediye çalışanlarına yönelik terör operasyonları

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sürekli, son dönemde İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinde terörle iltisaklı çalışanlara yönelik operasyonların gündemde olduğuna dikkat çekti.

Sürekli, terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli bir memurun tutuklandığını hatırlatarak belediyelerin kadrolarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Sürekli, şöyle konuştu:

"Malum, İzmir Büyükşehir Belediyesinde terör örgütü ile iltisaklı biri tutuklandı. İstanbul'da da bazı gelişmeler oluyor, ben İzmir ölçeğinde konuşuyorum. İzmir'de, başta Büyükşehir olmak üzere bütün ilçe belediyelerinde terörle iltisaklı, ilintili kişilerin derhal görevlerinden uzaklaştırılmaları konusunda belediyeleri duyarlı olmaya davet ediyorum."