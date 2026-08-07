AK Parti'den Karşıyaka Belediyesi'ne stat tepkisi

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın stat yapımına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada kentin değerlerini hiçe sayan, sporunu geriye götüren her anlayışın karşısında durmaya devam edeceklerini belirtti.

Sergilenen tavrın Karşıyaka'ya ve kentin spor kültürüne yakışmadığını savunan Köse, şunları kaydetti:

"Stadın İzmir Büyükşehir Belediyesine devri için İl Başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte ortaya koyduğumuz mücadele ortadayken, tüm engeller kaldırılmış ve zemin etüdü başlamışken yapılan bu çıkışlar beceriksizliğin üzerini örtme çabasından başka bir şey değildir. Karşıyaka'nın 114 yıllık köklü kulübünü yok sayan, kulüp binasını elinden alan, bir odayı bile Karşıyaka Spor Kulübüne çok gören, spor alanlarını daraltan bir anlayışın bugün çıkıp 'stat istiyoruz' diye kamuoyuna şov yapması en hafif tabiriyle samimiyetsizliktir. Kulübü yerinden eden, yıllardır kullanılan alanları boşalttıran, 'stat yapılmasın' diye dava açanlarla aynı safta duranların bugün farklı bir söylemle ortaya çıkması, Karşıyaka halkının aklıyla alay etmektir."

Kaynak: AA